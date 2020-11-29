الكشف عن سبب عدم عرض الحلقة 6 من برنامج متحف الدحيح

تفاجأ جمهور الدحيح ، اليوم الأحد، بعدم عرض الحلقة 6 من برنامج " متحف الدحيح " لـ" أحمد الغندور "، والتي من المفترض أن يتم عرضها اليوم ضمن سلسلة بدأت منذ نحو 5 أسابيع .

وكشفت مصادر أن السبب في عدم عرض الحلقة 6 من برنامج متحف الدحيح هو انتهاء الموسم الأول من البرنامج عند الحلقة الخامسة الماضية، التي تم عرضها الأسبوع الماضي.

وسيتم التجهيز للموسم الثاني من برنامج متحف الدحيح خلال الفترة المقبلة، نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

يشار إلى أن برنامج متحف الدحيح كان بمثابة عودة قوية لصانع المحتوى ومقدم البرنامج الشهير أحمد الغندور، الذي أوقفت منصة "AJ+ عربي"، برنامجه عبر "يوتيوب" خلال الأشهر الماضية، بعد 3 سنوات من عرضه، وذلك لأسباب إنتاجية، وتمنت التوفيق والنجاح للغندور وفريق عمله. وفق موقع النبأ

ويعرض برنامج متحف الدحيح كل يوم أحد، حيث حصد نسبة مشاهدة عالية جعلته من أشهر البرامج التي يتم عرضها حاليًا عبر المنصات الإلكترونية.