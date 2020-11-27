تراند اليوم : غضب بالسعودية من تجول شباب "عراة" في الدمام ( صور وفيديو )

الرياض / وكالات / مشرق نيوز

أثار انتشار صور ومقاطع فيديو لشباب شبه عراة يتجولون على كورنيش في مدينة الدمام السعودية، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، صحبتها مطالبات بضرورة إعادة الصلاحيات لـ"هيئة الأمر بالمعروف" التي جردت منها قبل أيام عدة.



وتُظهر الصور والمقاطع المتداولة، الجمعة، عددا من الشباب وهم يستقلون دراجات نارية ويقومون بحركات استعراضية خطرة، وتعمّدهم مضايقة السيارات المارة في الطريق بالدراجات النارية التي كانوا يستقلونها.



ودشن نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "#شباب_عراه_بكورنيش_الدمام" الذي لقي طريقه للتفاعل بسرعة متناهية، ولا سيما عندما شارك الوسم عدد من الدعاة والشخصيات المعروفة في السعودية.



وقال الداعية السعودي الدكتور علي العمري: "كلما نشر أحدهم صورا وقصصا بعد قرار تنظيم الهيئة (الأمر بالمعروف)، بدأ من يقول: حالات فردية، ونتيجة كبت، وبلغوا الشرطة"، لافتا إلى أن " الصور الحقيقية المثبتة على صور الكورنيش لا تدل على أخلاق بعض السعوديين ورضا الدولة، وأن قرار تنظيم الهيئة قرار خاطئ بناء على آثاره المتسارعة".

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واكتفى الشيخ عادل الكليباني بالقول: "خيزرانة معيض وينها؟"، في إشارة منه إلى كيفية التعاطي مع هذه الحالة، بينما علق المفسر محمد البديري قائلا: "اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".



ورأى "عبد الله الملحم" أن "خروج شباب عراة بكورنيش الدمام يعني اعترافهم الضمني بهيبة الهيئة وخوفهم منها وعدم مبالاتهم بسواها والدليل المقطع"، فقد شدد "سلمان الصبحي" على أن "من أمن العقوبة أساء الأدب، وعندما ألغي دور الهيئة ظهرت فضائح المنحلين. هذا ما حدث في المنطقة الشرقية".



وكان قرار السلطات السعودية بتجريد هيئة "الأمر بالمعروف" من صلاحيات عدة، قوبل برفض عدد كبير من الشخصيات البارزة في السعودية، فقد حذّر عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين ناصر العمر، الملك سلمان بن عبد العزيز من إضعاف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معتبرا أن ذلك يُنذر بـ"خطر عظيم".



إلى ذلك قالت مواقع سعودية، إن الشرطة أطاحت، بثلاثة شبان كانوا قد ظهروا في وقت سابق وهم "شبه عراة" على كورنيش الدمام؛ شرق المملكة، ويقودون دراجات نارية.



ونقلت صحيفة "سبق" عن المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه "بالإشارة لما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، من مقاطع فيديو وصور، يظهر فيها ثلاثة شبان يقودون دراجات نارية في ساعة متأخرة من الليل بأحد المواقع بمدينة الدمام بملابس مخلة بالآداب، فإنه تم بفضل من الله وتوفيقه تحديد هويتهم، والقبض عليهم"