تراند اليوم : تحويل مجرى الشريان التاجي خطر على البدناء

اعلنت نتئاج دراسة طبية أن المرضى الذين يعانون من البدانة المفرطة ويخضعون لجراحة تحويل مجرى الشريان التاجي معرضون بشكل أكبر لخطر المضاعفات ولاسيما بعد فترة قصيرة من الخضوع للجراحة.

البدانة سبب لكثير من المشكلات، وكل يوم يكشف العلم عن مخاطر جديدة تسببها البدانة، هذه المرة جاء التحذير من جراحي القلب، فقد قالت الطبيبة ماري فورهان كبيرة الباحثين في الدراسة وهي أستاذ مساعد في جامعة ألبرتا الكندية في بيان «استنادا إلى نتائج الدراسة يبدو أن التعامل مع خطر الإصابة بالعدوى قد يكون إستراتيجية فعالة لتقليص مدة بقاء المرضى الذين يعانون من البدانة ويخضعون لجراحة تحويل مجرى الشريان التاجي».

وباستخدام قاعدة بيانات كندية فحص الباحثون حالات مجموعة متنوعة عرقيا تتضمن 7560 مريضا بعد الخضوع لجراحة تحويل مجري الشريان التاجي في إدمنتون بين أبريل نيسان 2003 ومارس آذار 2014. وكانت أوزان 20 بالمائة من المرضى طبيعية بينما كان 40.7 في المائة يعانون من زيادة في الوزن وكان 25.7 في المائة يعانون من المستوى الأول من البدانة و9.2 في المائة يعانون من المستوى الثاني من البدانة و4.4 في المائة يعانون المستوى الثالث منها.

ولم تكن هناك أي اختلافات بين المجموعات في معدل الوفيات لكن المرضى الذين يعانون من البدانة في المستويين الثاني والثالث كانوا معرضين بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات مقارنة بالمرضى أصحاب الوزن الطبيعي. ووفقا للدراسة التي نشرت يوم الأول من يونيو/حزيران في مطبوعة (أمريكان هارت أسوسيشن) فإن تحاليل المجموعات الفرعية أظهرت أن البدانة كانت عاملا مستقلا يساهم في خطر الإصابة بعدوى بعد العملية. كما أن المرضى الذين يعانون من المستوى الثالث من البدانة ظلوا في المستشفى لفترات أطول مقارنة بأصحاب الوزن الطبيعي.