تراند اليوم : نتيجة كلية حقوق جامعة جنوب الوادى

نتيجة كلية حقوق جامعة جنوب الوادى ، نتائج امتحانات جامعه جنوب الوادي ، نتيجة امتحانات الترم الثاني 2019 لكل كليات جامعة جنوب الوادي لكل الفرق والاقسام المختلفة بكل كلية حيث يمكن ادخال رقم الجلوس الخاص بك في النموذج التالي:-

يجب ان توافر المعلومات التالية لديك للتمكن من ملء نموذج جلب النتيجة حيث يحتوي الفورم علي البيانات تاريخ العام الدراسى – اسم الكلية – اسم القسم – اسم الشعبة – رقم الفرقة- أســـم الطالـــب – رقـــم الجلــــوس .

او يمكنك الحصول علي النتيجة الخاصة بك عبر موقعنا في اي من كليات جامعة جنوب الوادي بترك بياناتك التعليمية في تعليق في اسفل المقال يحتوي البيانات التالية:-

الاسم بالكامل

رقم الجلوس

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اسم الكلية والقسم و رقم الفرقة التي تتبعها

من اجل ان نساعدك في الحصول علي نتيجتك فور اعلانها ونشرها علي موقع الجامعة

اختار الكلية ثم الفرقة التي تتبعها لتدخل بياناتك المطلوبة لتظهر لك النتيجة بعدها بكل سهولة

تحتوي جامعة جنوب الوادي علي كليات كالاتي

الكليات التالية في محافظة قنا :- كلية العلوم – كلية التربية – كلية الآداب – كلية الطب البيطرى – كلية التربية النوعية – كلية التجارة – كلية الزراعة – كلية الحقوق – كلية التربية الرياضية – كلية التمريض – كلية الهندسة – كلية كلية الطب – كليه الاثار – كلية التربية بالغردقة – كلية طب الفم والاسنان – كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال.

والتالي :- كلية السياحة والفنادق فرع الأقصر – كلية الفنون الجميلة فرع الأقصر.

موقع جامعة جنوب الوادي يوفر عدد من الخدمات لكل الطلاب في كل الكليات حيث يشمل الموقع علي رابط متخصص لكل كلية من كلياتها وكل رابط يحتوي علي كثير من البيانات و الاخبار والخدمات التي يهتم بها الطالب في خلال حياته الدراسية.

ومن الخدمات التي يقدمها الموقع

المشاركات الطلابية – نشرات أخبار الطلاب – معلومات للطلاب – القبول والقيد – إتحاد الطلاب –

المدن الجامعية – أرشيف الأنشطة الطلابية – مواعيد الكشف الطبى – بيان بأعداد الطلاب المقيدين بكليات الجامعة فى العام الجامعى.

رابط موقع الجامعة الرسمي علي الانترنت هو www.svu.edu.eg

تاريخ جامعة جنوب الوادي

تغطى جامعه جنوب الوادى مساحه كبيرة في صعيد مصر شملت ثلاث محافظات قنا والاقصر و الغردقه (البحر الأحمر) ويقع الحرم الرئيسي في مدينه قنا التي تقع على بعد 600 كيلو متر جنوب القاهرة، و تشمل الجامعة سته عشر كليه ومعهدا واحدا , في حين بدأت الدراسة في جامعة جنوب الوادي ، فرع من جامعة أسيوط سابقا، في أكتوبر 1970 . وتم فصل جامعة جنوب الوادي من جامعة أسيوط في 2 يناير 1995 بالقرار الجمهوري رقم 142.