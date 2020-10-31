تراند اليوم : بالصور: صاحبات أسوأ إطلالات مهرجان الجونة

القاهر/ الخليج 365/

تكرر ظهور نجمات مهرجان الجونة في الأيام الماضية ضمن فعالياته العديدة. وقد بدت بعض إطلالاتهن لافتة بأناقتها، ورقيّها، ومواكبتها للموضة، فيما اندرج البعض الآخر من الإطلالات ضمن الخيارات السيئة، حسب نقاد الموضة والمتفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعرفي فيما يلي على بعض أسوأ الإطلالات التي رصدناها في هذا الحفل.

- إطلالات النجمات إلهام شاهين، ليلى علوي، وهالة صدقي في افتتاح مهرجان الجونة 2020 كانت من بين الأسوأ. فقد اعتمدت الأولى ثوباً عاري الكتفين باللون الرمادي جاء مطرزاً بكثافة في القسم العلوي منه، فيما اختارت الثانية اللون الأخضر الفاتح لثوبها الذي تزين باللمسات المعدنية الذهبية، أما الثالثة فافتقرت إطلالتها التي غلب عليها اللون الفضي إلى الرقي والأناقة.

اقرأ أيضاً

ليلى علوي وهالة صدقي

- أطلت بسنت شوقي في اليوم الثالث من فعاليات المهرجان بثوب متعدد الأطوال وعاري الكتفين، افتقر إلى الأناقة في التصميم والتنفيذ. وقد نسقت إطلالتها مع صندل فضي وحقيبة ذهبية.

بسنت شوقي

- لم تكن موفقة إطلالة بسمة حسن بتصميم حمل توقيع Samah Mahran، وتألف من سروال أسود و"توب" من الساتان الأزرق بكمّين منتفخين وأطراف منسدلة تصل إلى الأرض.

بسمة حسن

- اختارت النجمة السورية كندة علوش في اليوم الأول من المهرجان ثوباً باللون الأصفر مبطن بالبني من Hass Idriss. وجاءت إطلالتها متكلفة من حيث التصميم المعقد الذي يفتقر إلى الأناقة.

Advertisements

كندة علوش

- لم تكن إطلالة النجمة شيرين رضا موفقة في افتتاح المهرجان. فقد أخطأت بتنسيق ثوبها الأسود المزين بفسيفساء ملونة مع "كاب" أسود مزين بالريش.

شيرين رضا

- طلة إلهام شاهين في اليوم الثالث من المهرجان كانت أقل من عادية. فقد اختارت ثوباً قصيرا مطبّعا بالأزهار نسقته مع مجوهرات ماسية فاخرة لم تتناسب مع طابعه البسيط.

- طلة يسرا بالعباية المطبّعة التي ارتدتها فوق سروال و"توب" باللون الأسود لم تكن موفقة، خاصة أنها نسقتها مع حذاء رياضي لا يمت إلى الإطلالة بأي صلة.

يسرا

- تُعرف الممثلة رانيا يوسف بإطلالاتها المثيرة للجدل في المهرجانات السينمائية. وقد تكررت إطلالاتها غير الموفقة في مهرجان الجونة، التي تحمل توقيع Vivian Moawad وتألفت من ثوب من الساتان الأزرق افتقر إلى البساطة والأناقة.

رانيا يوسف

- بدت إطلالة الممثلة هبة السيسي كئيبة وحتى قديمة في الثوب الأسود الواسع الذي أخفى حملها وافتقر إلى الأناقة. وقد نسقته مع إكسسوارات بعيدة عن الطابع العصري.

هبة السيسي