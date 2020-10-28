الإمارات تسعى لإطلاق قمر صناعي جديد عام 2023

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، عبر تغريدة نشرها على تويتر من حسابه الشخصي ، أن بلاده تطور قمرا صناعيا باسم "إم.بي.زد-سات" لتقديم صور عالية الدقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية.

وقال آل مكتوم: "اخترنا اسم "MBZ-Sat" للقمر الصناعي الجديد الذي سيتم تطويره بأياد وكفاءات إماراتية خالصة، وهي الأحرف الأولى من اسم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد"، مضيفاً أن القمرسيكون الأكثر تطورا وابتكارا في مجال تقنيات التصوير الفضائي .

وأشار آل مكتوم، إلى أنه اختار اسم "خليفة سات" للقمر الاصطناعي الإماراتي الذي أطلق إلى الفضاء في أكتوبر 2018، تكريما لرئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان، حيث كان أول قمر اصطناعي يتم بناؤه وتصنيعه بالكامل في الإمارات بكفاءات وطنية بنسبة 100 %، وبدء العمل فيه العام 2013، ليكون بذلك أول قمر اصطناعي بإنتاج عربي خالص.

وسيكون هذا هو ثاني قمر صناعي إماراتي يتم تطويره وبناؤه بالكامل من قبل فريق من المهندسين الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي ومن المتوقع إطلاقه في عام 2023، بعد القمر خليفة سات الذي أطلق عام 2018.

يذكر أن الامارات أطلقت في يوليو الماضي، أول مهمة عربية إلى المريخ تحت اسم "مسبار الأمل"، حيث أعلنت لأول مرة عن خطط مهمة المريخ في 2014، وأطلقت البرنامج الوطني للفضاء في 2017 للمساعدة في تنمية الخبرات المحلية. وفق ما ورد عبر روسيا اليوم