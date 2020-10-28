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تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الحلقة 31 الحادية والثلاثون مترجمة

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مشاهدة الحلقة 31 الواحد والثلاثون من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 31 الواحد والثلاثون من بطولة بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، كارالار ، ويتم عرضه على قناة آى تي في التركية .

وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث أبناء الغازي ارطغرل.

وتقع أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

 

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