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تراند اليوم : شاهد.. "فضيحة" كريم بنزيمة

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انتشر مقطع فيديو، للنجم الفرنسي هداف الميرينغي كريم بنزيمة، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث باللغة الفرنسية مع زميله ومواطنه فيرلاند ميندي، ويطلب منه عدم تمرير الكرة لزميلهما البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال بنزيما لميندي "إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا".

ووفق "الجزيرة"، إن حديث بنزيمة مع ميندي كان أمام أنظار فينسيوس، الذي لا يتحدث اللغة الفرنسية، في حين ظل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (الذي يتقن الفرنسية) يراقب بصمت.

يبدو أن التعادل الصعب، الذي انتزعه من ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2 أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من ، لم يكن التعثر الوحيد في المباراة للاعبي الفريق.

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