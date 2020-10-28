شاهد: فستان الفنانة رانيا يوسف يثير جدلا واسعا بمهرجان الجونة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بصور ومقاطع فيديو، للفنانة المصرية رانيا يوسف بعد ظهورها فستان مهرجان الجونة في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف عددا من الصور من ظهورها باليوم الخامس من أيام مهرجان الجونة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

والفنانة رانيا يوسف هي ممثلة مصرية، حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، حيث بدأت بالظهور من خلال مجال الإعلانات، كان أول دور لها بمسلسل العقاب ثم دور أكبر بفيلم الناجون من النار عام 1994.

وشاركت بمسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى، كان دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي هو دورها الأول البارز أمام الجمهور.

الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.