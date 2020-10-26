تراند اليوم : سما المصري انتهت ودفعت ثمن صورها الفاضحة

سُجنت الرقاصة المصرية سما_المصري لمدة ٣ سنوات مع دفع غرامة مالية وصلت إلى ٣٠٠ ألف جنيه أي ما يعادل ١٨ ألف دولار أميركي.

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ووجهت إليها ٤ تهم:

– الاغراء بالدعارة

– التحريض على الفجور

– ارتكاب أعمال فاضحة علنًا

– نشر مقاطع مصورة خادشة للحياء

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في التحقيقات نفت سما نشرها لهذه الفيديوهات وادعت أن هاتفها سُرق منها. وجاءت إلى المحكمة بالنقاب لكن القاضي طلب منها خلعه لتنهار باكية وقالت إنها ليست مذنبة.

سما المصري تدفع الآن ثلاث سنوات من عمرها ثمن الدعارة والتكريس الدائم لجسدها وللإثارة التي كانت تقدمها دائمًا مستخدمةتضاريسها.

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اعتقدت نفسها بأنها الحاكم بأمرها وأن أحدًا لن يحاسبها، لكنها نصبت لنفسها الفخ ووقعت فيه لأن الشهرة أعمتها وأعمت قلبها.

أما صورها الفاضحة التي تسبب بسجنها فلا تزال كلها على صفحاتها على السوشيال ميديا.

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