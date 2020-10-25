تعرف على سبب تغير مجلة "التايم" غلافها بعد 100 عام

غيرت مجلة التايم الأمريكية، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020، غلافها واستبدلت الشعار الذي يحمل اسمها، بعد حوالي 100 عام على تأسيسها.

واستبدلت مجلة "تايم" لأول مرة الشعار الذي يحمل اسمها على الغلاف، بصورة امرأة مكتوب على وشاحها "صوّت"، لحث الناس على المشاركة بكثافة في الانتخابات الأمريكية.

وتمثل الشعار الجديد للمجلة في صورة فنية لامرأة تضع وشاحا على وجهها، في إشارة إلى إخفاء الهوية وكذلك دعوة للناس للالتزام بإجراءات الحماية من عدوى فيروس كورونا ، وكُتب على الوشاح كلمة "صوّت" ورسم عليه صندوق، في إشارة إلى الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر المقبل.

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وقالت المجلة، في مقال حول قرارها تغيير شعارها واستبداله بآخر جديد، إن "بعض الأحداث ستشكل العالم القادم أكثر من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة".

وأضافت: قرارنا لا يتعلق بمقترحات السياسة التي يجب اتباعها، ولكن حول الواقع الذي نقرر بشكل جماعي العيش فيه"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتابعت مجلة تايم الأمريكية: "لأول مرة في تاريخنا الممتد لما يقرب من 100 عام، شعارنا على غلاف نسختنا الأمريكية يدعو لضرورة ممارسة كل واحد منا حق التصويت".

ووصفت المجلة الانتخابات الأمريكية بأنها "أكثر قرار مصيري يتخذه أي منا في أي وقت مضى في صندوق الاقتراع".