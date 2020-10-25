محمد رمضان يحير جمهورة.. هل نحتت الإمارات تمثالاً له؟

شارك الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الأحد، صورة له على حسابه الرسمي "إنستغرام"، من أمام تمثال على شكل إنسان آلي يحمل لافتة باسم “نمبر ون” وهو الشعار الذي يتبناه ويردده رمضان باستمرار، دون التعليق بأي كلام أو إيضاح لطبيعة التمثال.

وأثار جدل واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول التمثال، وهل نحتته له الإمارات أم أنه تصادف وجوده في مكان ما.

والجدير بالذكر، قد أفصح محمد رمضان، في وقت سابق، عن حصوله على خط مميز برقم مميز من قبل إحدى شركات الإتصالات الإماراتية، معلقاً:”اعتز بكل نجاحاتنا مع بعض خلال الثلاث سنوات الأخيرة و شكراً #اتصالات_الإمارات على هديتكم الغالية رقم مميز جداً من شركة مميزة جداً جداً”. وفق "الإمارات نيوز".

يتمتع الفنان المصري محمد رمضان بعلاقة طيبة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، توطدت خلال الفترة الأخيرة