تراند اليوم : فوائد البردقوش للحمل والتبويض وأثره علي صحة الحامل والجنين

فوائد البردقوش للحمل والرضاعه للمرأة في الدورة الشهرية

يعتبر الطب البدل أو العلاج بالأعشاب، من الطرق القديمة الحديث التي يتم اللجوء إليها في حال الوقوع في مشكلة مستعصية علي الطب إيجاد لها العلاج، فالكثير من هذه الوصفات هي مجرد وصفات وهمية يقوم عليها أشخاص غير ذوي الاختصاص، ولا مكن تعميم الأمر، بسبب إن هنالك دراسات، وتخصصات قائمة علي الطب البديل والعلاج بالأعشاب، مبني علي أسس علمية، يمزج بن العلم ،والعادات القديمة في العلاج، من أجل التأكد من سلامة تلك المواد في الاستخدام من خلال إجراء الفحوص المخبرية عليها.

ما هو البردقوش..

البردقوش هي نبتة تشبه النعناع في الشكل الخارجي، ويتم استخدامها عندما يتم تجفيفه علي شكل الزعتر، فهي من أحد أصناف الزعتر البري المتواجد في مناطق مختلف في سواحل البحر الأبيض المتوسطة، وذلك بسبب توفر الظروف المناسبة من أجل نموع، وتكاثره.

ما هي فوائد البردقوش..

لم يتواجد دراسة ثابت تفيد بان البردقوش له فوائد كما يشاع في العلاج، لكنه من الأعشاب التي يتم التعامل معها من قبل الطب البديل علي كونه من الأعشاب التي تساعد في العلاج، فكما تحدثنا هنالك العديد من الوصفات الطبية التي يتم التعامل معها من هنا أو هنك دون أن يكون دليل واضح من أجل التعرف علي سبب الاستخدام.

فوائد الردقوش للحمل

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لا يساعد البردقوش بشكل نهائي علي الحمل بل هو مجرد عشب قد يكون له فوائد مختلفة، لكنه لا يوجد به أي فائد في مساعد النساء في الحمل أو زيادة نسبة التبويض لديهم.

فوائد البردقوش للحمل بولد

لا يساعد البردقوش النساء في الحصول علي نسبة في إنجاب الأطفال الذكور بشكل قطعي، فلا يمكن أن تحدد المرأة الطفل ولد أم بنت بمجرد شرب البردقوش، فالامر منافي للعقل، والمنطق، والدراسات العلمية.

فوائد البردقوش للحمل بتوأم

كما أسلفنا لا يفيد البردقوش في تحديد نوع الجنين، كذلك لا يساعد في الحمل بتوأم، فهي مجرد عشب فقط.

كما شاهدنا أن التعامل مع الوصفات الطبية التي لا تعتمد علي دراسات طبية هو أمر خطير، حيث ينصح أطباء النساء، والولادة بالابتعاد عن جميع الأعشاب خلال قترة الحمل الأولي وذلك حتى لا تكون سبب في إجهاض الجنين، حيث تعمل بعض الأعشاب علي الإجهاض بسبب قوتها، وعدم تحمل الرحم للعناصر التي تحتويها، فبالتالي يحدث الإجهاض، فالأولي بشكل دائم متابعة أوامر الطبيب المتابعة لحالة علي الدوام عند الإقدام لمثل هذه الأمور.