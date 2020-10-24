تراند اليوم : اكتب اربع جمل عن جهاز التلفاز وفوائده لغتي ثاني ابتدائي

اكتب اربع جمل عن جهاز التلفاز وفوائده..

هنالك العديد من الفوائد التي تعود علي الفرد، والجماعة، والحكومة أيضا عندما يتم أستخدام التلفاز، فهو الواجهة الأولي في الوقت الحالي، والزمن الماضي للحصول علي المعلومات، حول الأحداث التي تدور حولنا. فهي بنا نتعرف علي فوائد التلفاز من خلال الخطوات التالية.