تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى ليبيا 2018 ...

موعد صلاة عيد الفطر فى ليبيا 2018، صلاة عيد الفطر فرض كفاية على المسلمين فيجب أن تقام هذه الصلاة في يوم العيد بمن حضر من المسلمين لتأديتها بشكل جماعي في العراء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لا يصلي صلاة عيد الفطر في الاماكن المخصصة لها برفقة غيره من المسلمين من أبناء حيه ومنطقته سيكون قد فقد لذة يوم العيد وأجر هذه الصلاة التي يسبقها التهليل والتكبير بشكل جماعي من الحضور حتى ترفع صلاة العيد والتي تبدأ بسبع تكبيرات ومن ثم تلاوة سورة الفاتحة وسورة قصيرة وإن كان يستحب ان تكون سورة الأعلى أو ق ومن ثم في الركعة الثانية خمسة تكبيرات يتلوها تلاوة سورة الغاشية وبعد الإنتهاء من صلاة العيد يصعد الخطيب للمنبر من أجل تقديم خطبة صلاة العيد، ولكن متى سيكون موعد صلاة عيد الفطر في ليبيا 2018.

موعد صلاة عيد الفطر في طرابلس 2018

يتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر في ليبيا وكافة بلاد المسلمين وفقاً لوقت شروق الشمس، وهي التي تختلف من بلد لآخر لهذا نجد أن هناك تفاوت في أوقات صلاة عيد الفطر في بلاد المسلمين وهذا أمر طبيعي في ظل إختلاف أوقات شروق الشمس فيها، يصادف عيد الفطر الاول من شهر شوال حيث يتحرى المسلمين هلاله ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان في سبيل معرفة إن كان شهر رمضان ثلاثون يوماً أو تسعة وعشرين يوم فقط، وقد تحدد موعد صلاة عيد الفطر في ليبيا 2018 في تمام الساعة السادسة وخمسة عشر دقيقة، وهو الموعد الذي سترفع فيه الصلاة ومن ثم تبدأ الخطبة والتي من المتوقع أن تستغرق الصلاة والخطبة نحو ثلاثون دقيقة.

توقيت صلاة عيد الفطر في ليبيا 2018

يبقى هذا موعد صلاة عيد الفطر فى ليبيا 2018 بشكل أولي، ولكن الخبر الأكيد سيكون متوافراً في إمساكية شهر رمضان المبارك في ليبيا والتي ستصدر في أول ايام شهر رمضان متضمنة مواقيت الصلاة في شهر رمضان المبارك مضافاً لها موعد صلاة عيد الفطر فى ليبيا 2018، وفي حالة وجود تغيير على الموعد الذي أوردناه سنقوم على الفور بتحديث الموضوع الخاص بنا حول موعد صلاة عيد الفطر فى ليبيا 2018.