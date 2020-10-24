تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى قطر 2018 !!

عدنا مع موعد صلاة عيد الفطر فى قطر 2018، دولة قطر رغم مساحتها الصغيرة الا انها تتميز عن غيرها من الدول الخليجية بمظاهرها الاحتفالية الجميلة، فدوما في عيد الفطر تبدا الاحتفالات الجميلة والاضاءات والالوان الرائعة في هذا العيد، حيث ان كثير من السياح العرب يتجهون الى قطر من اجل الاستمتاع باجازة عيد الفطر المبارك فيها، نظرا للاوقات الجميلة التي يقضونها في هذا المكان، لذلك سوف نقوم عبر مقالنا التالي بالتعرف على موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2018، لكي نستطيع ان نجهز انفسنا لقضاء اجمل الاوقات في قطر، وصلاة عيد الفطر في قطر، لذلك سنقوم في هذه مجلةة بالتعرف على موعد صلاة عيد الفطر فى قطر 2018.

موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك فى قطر 2018

موعد صلاة عيد الفطر في قطر من الاسئلة التي يسالها الكثير من الاشخاص، ودوما تقوم وزارة الاوقاف القطرية باصدار موعد صلاة عيد الفطر المبارك في قطر، كما تقوم باصدار قائمة بها اسماء المصليات والجوام التي سوف يتم اقامة صلاة العيد فيها في جميع المدن القطرية، حيث ان جميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر يشاركون في صلاة العيد لانه من الايام المباركة التي هي عنوان للفرحة الكبيرة.

تقوم وزارة الاوقاف بتجهيز جميع الامكانيات في المصليات والجوامع لكي تكون في ابهى واجمل صورة من اجل استقبال المصلين خلال عيد الفطر في قطر، ويتم وضع مكبرات الصوت وفرش جديد للناس، وتقام احيانا صلاة العيد في العراء، ويتم تزيين المساجد والجوامع والمدن في العيد، ويلبس الجميع الملابس الجديدة التي تبرز فرحة الجميع بهذا العيد المبارك بعد شهر الصيام شهر رمضان المبارك، ويتبادل الجميع الهدايا والحلوى بالاخص على الصغار وذلك بعد انتهاء الصلاة، لتبدا الزيارات وصلات الارحام التي تبرز مقدار المحبة بين الجميع من المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

وصلاة عيد الفطر في قطر تقام في تمام الساعة 5.00 صباحاً ، وذلك لان المساحة الصغيرة لقطر جعل جميع التوقيت متناسب في المدن القطرية، وفي هذا اليوم المبارك نتمنى لكم عيدا سعيدا يعود علينا باليمن والبركات والسعادة، وسوف نقوم بتنزيل المواعيد الرسمية التي تصدر عن وزارة الاوقاف القطرية رسميا.