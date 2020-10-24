تراند اليوم : تو قيت و موعد صلاة عيد الفطر فى البحرين 2018

تو قيت و موعد صلاة عيد الفطر فى البحرين 2018، الدولة الجميلة التي دوما ما تتنوع فيها المظاهر الاحتفالية بالاعياد الدينية المختلفة، حيث دوما ما تكون البحرين في مقدمة الدول التي تهتم بالاحتفالات في المواسم المختلفة، فالجميع يستعد لقدوم الشهر المبارك شهر رمضان ومن بعد عيد الفطر المبارك، هذا الامر الذي يجعل الجميع من المواطنين والمقيمين في البحرين يحاولون التعرف على موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2018، من اجل البدء بتجهيز اجمل واروع الملابس لهذا العيد، وايضا تحضير كل ما يلزم من اجل تقديم الهدايا واستقبال الضيوف والارحام، لذلك سوف نقوم ضمن مقالنا بالتعرف على موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2018.

صلاة عيد الفطر فى البحرين 2018

تتميز البحرين بمساحتها الصغيرة التي تبلغ مساحتها 27.48 كم² وايضا عدد سكان قليل يصل الى ما يقارب 360,874 نسمة، هذا الامر الذي يجعل من البحرين دولة مميزة في الاحتفالات، حيث تظهر في البحرين المحبة والتواد بين الجميع اثناء الذهاب الى المصليات المختلفة التي يتم الاعلان عنها لصلاة العيد، وايضا يتم تجهيزها خير تجهيز من فرش ومكبرات الصوت والحلي وتزيينها بابهى مظاهر التزيين والاحتفال، ويبدا الناس يوم الاول من شوال بالاغتسال ولبس اجمل الملابس والتطيب والذهاب الى المساجد من اجل الصلاة فيها، وبعد الصلاة تبدا تبادل التحيات والمباركات والتهاني بالعيد المبارك، ويتم تبادل الهدايا المتنوعة والحلوى بين الصغار والكبار للدلالة على الحب الكبير في هذا اليوم المبارك .

كما يقوم البعض بالسفر الى البلدان الاخرى من اجل الاحتفال بعيد الفطر فيها، رغم وجود عدة اماكن جميلة في البحرين لقضاء اجازة عيد الفطر السعيد فيها.

دوما تقوم ادارة الاوقاف السنية في البحرين باقامة صلاة العيد في مصلى الاعياد، وقد تم اعتماد العديد من الخط من اجل اقامة صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 05:10 صباحا كما تم تحديد مواعيد اقامتها، وسوف تقام صلاة العيد في جوامع مملكة البحرين الرسمية التي تخضع لاشراف ادارة الاوقاف السنية، وايضا اغلاق جميع المساجد الاخرى .