تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة اليمن .. نتائج الثانوية العامة 2020 اليمن صنعاء

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أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية، اليوم الثلاثاء نتائج الثانوية العامة في اليمن للعام الدراسي 2020 في مناطق سيطرة الحوثيين، بنسبة نجاح تجاوزت 82 %.

وأكدت وزارة التربية أن عدد الطلاب الحاصلين على المعدل التحصيلي إلى 80 ألف بلغ 901 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين منهم، 79 ألف و 313 طالبا وطالبا.

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وأوضحت الوزارة أنه بين الطلاب الناجحين فقد بلغ عدد الحاصلين على تقدير ممتاز 13 ألف و 690 طالب وطالبة بنسبة 17 في المائة، فيما بلغ الحاصلين على تقدير جيد جدا 16 ألف و 36 طالب وطالبة نسبة 20 في المائة.

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وذكرت الوزارة أنه حصل 31 ألف و 583 طالب وطالبة على تقدير جيد بنسبة 40 في المائة، فيما حصل 18 ألف وأربعة طلاب على تقدير مقبول يمثلون 23 في المائة من اجمالي عدد الطلاب.

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2020 اليمن من خلال ( الرابط التالي ) .