سبب رفض شهيرة حضور نجلاء فتحي عزاء زوجها محمود ياسين

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاربعاء، عن سبب عدم حضور الفنانة نجلاء فتحي عزاء زوجها الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية قبل بضعة أيام عن عمر ناهز الـ79 عاماً.

وأبلغت الفنانة فتحي، نجل الراحل ياسين، برغبتها في زيارتهم بمنزلهم لتعزيتهم، ولكن ترفض ذلك خوفاً على صحتها، خاصة أنها تعاني من نقص في مناعتها، ما يجعلها أكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا .

جاء ذلك بعد مكالمة أجرتها الفنانة نجلاء فتحي بنجل محمود ياسين لتعزيته في وفاة والده، الأربعاء الماضي.

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يشار إلى أن الفنانة نجلاء فتحي تعاني منذ 6 سنوات من مرض الصدفية المستعصية، وتأزمت حالتها خاصة بعد رحيل زوجها الإعلامي البارز حمدي قنديل.

ويضم الأرشيف الفني للفنانة نجلاء فتحي 66 فيلما و6 مسلسلات إذاعية، ونالت عددا كبيرا من التكريمات منها جائزة الموريكس الذهبية لأفضل نجمة عربية، وتكريم مهرجان القاهرة السينمائي في 2003، كما نالت لقب أفضل ممثلة من مهرجانات مهمة مثل الإسكندرية السينمائي ومهرجان طشقند.