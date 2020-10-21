أمريكية تكشف تفاصيل مروعة عن إصابتها بكورونا للمرة الثانية

أثارت مريضة أصيبت بفيروس كورونا للمرة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، القلق في صفوف المختصين بعد كشفها تفاصيل مروعة عن إصابتها ومدى تجاوزها الأزمة الصحية.

وقالت المريضة ليزلي تانيان البالغ من العمر 46 عامًا من مدينة أوكلاهوما الأمريكية: "إن تشخيصها الأولي بفيروس كورونا المستجد لم يسبب لها سوى أعراض ضعيفة، والتي بالكاد لاحظتها، مما جعلها تظن أنها محصنة"، نتيجة للدراسات التي أكدت بأن الإصابة الأولى بفيروس كورونا تترك المصابين محصنين ضد الفيروس لبضعة أشهر على الأقل .

وخلفت تصريحات المرأة المصابة بكورونا مرتين، الرعب؛ بعدما أكدت أنه كان من السهل التعامل مع النوبة الأولى من المرض، لكن الثانية “كادت أن تقتلها”، وهو عكس ما أكدته الكثير من الدراسات.

واعتقدت ليزلي أنها تغلبت على الفيروس بعد ظهور نتيجة فحصها سلبية، لكنها تفاجأت بالإصابة مرة أخرى في أغسطس، وكانت مريضة للغاية لدرجة أنهم اضطروا لنقلها إلى المستشفى.

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ووفقا لقناة WPBF : قالت: "إنني بحاجة للذهاب إلى المستشفى.. لا أستطيع التنفس.. لم أستطع الحصول على الأكسجين الكافي.. فقد انخفضت نسبته بسرعة كبيرة داخل رئتي".

ولم تخضع لاختبار فيروس كورونا في البداية، لأن الأطباء كانوا على علم بتشخيصها السابق، لكن المؤسف أنها قد أصيبت بالفعل مرة أخرى بالفيروس، وكانت مريضة للغاية لدرجة أنها أمضت ثلاثة أسابيع في رعاية وحدة العناية المركزة المتخصصة بفيروس كورونا. وفق صحيفة المرصد

وأمضت ليزلي نحو شهر داخل العناية المكثفة طويلة المدى حيث عالج المسعفون أضرارًا مروعة في رئتيها، ثم عادت إلى المنزل الأسبوع الماضي، وحذرت الآخرين، بما في ذلك الأشخاص المصابون بالفعل بفيروس كورونا، من عدم التهاون أو الاستهتار.

وتابعت ليزلي قائلةً: "أخبرني الأطباء أنني محظوظة جدًا.. ليس الكثير من الناس يصلون إلى هذا الجزء ويعبرونه بسلام.. مع كل ذلك الضرر الذي يشبه سحابة فوق رئتي بأكملها، لكنني شفيت بأعجوبة".