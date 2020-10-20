شاهد رسالة مؤثرة من مواطن توفي في الغربة لوالدته بغزة

كشف الإعلامي الفلسطيني حازم أبو حميد عن فحوى رسالة المواطن محمد أبو شمالة من قطاع غزة ، والذي توفي قبل فترة وجيزة متأثرًا بجراح أصيب بها في تركيا برفقة مجموعة من المهاجرين.

وأظهر أبو مزيد خلال مقطع فيديو نشره في حسابه على "يوتيوب" ما كتبه "شهيد الغربة محمد أبوشمالة لوالدته قبل سفره من قطاع غزة متجهاً الى تركيا بحثاً عن لقمة عيش وفرصة عمل".

وكتب على جدار حسابه: " أبوشمالة توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها عقب سقوطه من علو خلال ملاحقته من الشرطة التركية بأحد الفنادق التركية بإزمير، وهو من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تعرض إلى إصابات خطيرة أثناء مداهمة الشرطة التركية الفندق الذي يسكن فيه مع مجموعة من المهاجرين".