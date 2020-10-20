تراند اليوم : الكشف عن سبب وفاة الممثلة نايا ريفيرا نجمة مسلسل Glee

واشنطن - الخليج 365

كشفت نتائج الطب الشرعي، عن سبب وفاة الممثلة الأمريكية الشهيرة نايا ريفيرا، نجمة مسلسل Glee، التي تم العثور على جثتها بعد اختفائها قبل عدة أيام.

وأظهر تقرير الطب الشرعي، أن الممثلة توفيت غرقا نتيجة حادث عرضي. ولم يجد الخبراء أي آثار للكدمات أو أمراض لها. كما لم يتم العثور على أي دليل على تعاطيها المخدرات أو الكحول.

وكانت الممثلة نايا ريفيرا (33 عاما) اختفت أثناء نزهة على متن قارب مع ابنها في بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتم العثور على جثتها في مياه البحيرة يوم الاثنين الماضي، بعد 5 أيام من اختفائها.

Advertisements

ونعى فريق إنتاج المسلسل Glee وفاة ريفيرا، قائلا إنها "كانت أكثر من ممثلة في المسلسل، وإنما صديقة لنا".

اقرأ أيضاً

يذكر، أن نايا ريفيرا ثالث نجوم المسلسل المذكور الذين فارقوا الحياة، بعد كوري مونتيث الذي توفي بسبب المخدرات في 2013 ومارك سالينغ الذي انتحر عام 2018.