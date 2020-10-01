شاهد: فلسطيني يحقق حلم الطفولة في زمن كورونا

حقق فلسطيني يدعى رياض العملة، حلم طفولته بامتلاك سيارة كلاسيكية، في ظل تفشي جائحة كورونا والحجر الصحي في البلاد.

واستطاع الفلسطيني العملة، استثمار وقت الحجر الصحي بالوصول إلى حلمه، إذ صنع السيارة الكلاسيكية التي يحلم بها منذ طفولته، حيث أنه كان شغوفاً بالمركبات بصفة عامة.

ونشرت وكالة "الأناضول" التركية، مقطع فيديو للسيارة الكلاسيكية التي صنعها الفلسطيني المقيم في بلدة قبلان، جنوب مدينة نابلس ، شمالي الضفة الغربية.

وتقول الوكالة: "كان رياض العملة يعمل في بيع قطع الغيار منذ سنوات ويمتلك معرضا للسيارات الحديثة في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية"، مضيفة: "لا يوجد في الأراضي الفلسطينية مصانع للسيارات، لكن العملة استطاع في ورشته المتواضعة أسفل منزله صناعة هيكل مركبته، فيما قام بتجميع قطعها الميكانيكية من مركبات قديمة".

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ولفتت إلى أن الرجل استطاع تطويع الحديد لصناعة هيكل سيارته على مدى أربعة أشهر، مشيرة إلى أنه يقول للوكالة: "مع بدء فترة الحجر الصحي الناجم عن فيروس كورونا، بدأت التفكير بشكل جدي بتحقيق حلم طفولتي بصناعة مركبة كلاسيكية".

وأضاف العملة: "الحجر الصحي مزعج للغاية، ومنذ اليوم الأول بدأت التفكير بما يشغل وقتي، واستفدت منه فعليا بصناعة مركبتي، وتحقيق حلمي"، مشيرا إلى أنه أطلق على سيارته الكلاسيكية اسم "نوح". حسبما أورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

والجدير بالذكر، أن لا تتوفر في الأسواق مركبات كلاسيكية، واستيرادها مكلف جدا.

وأضاف العملة :"من لا شيء صنعت مركبة تحاكي المركبات الكلاسيكية التي صنعت في ثلاثينيات القرن الماضي".