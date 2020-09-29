معلمة صينية تسمم طلابها.. والسبب!

قضت محكمة صينية بإعدام معلمة، بسبب قيامها بتسميم 25 طالباً في مدرسة أطفال، مما أدى إلى مقتل أحدهم.

ودانت محكمة الدرجة الوسطى في مدينة جياوزوو في مقاطعة هينان في وسط الصين، الثلاثاء، المدرّسة، وانغ يون، بتهمة دسّ مادة نيتريت الصوديوم داخل حساء محضر لتلامذة في مارس 2019.

وقال القضاء الصيني إن المعلمة أقدمت على هذه الجريمة انتقاما من المدرسة التي يرتادها الطَلبة. ويُستخدم نيتريت الصوديوم، وهو مركب كيميائي في حفظ اللحوم، لكنه قد يكون ساما في حال استخدام جرعات كبيرة منه. حسبما أورد موقع "سكاي نيوز عربية".

وأفادت المحكمة بأن المعلمة على دراية تامة بالضرر التي سيلحق الاطفال، ولكنها قررت تسميمهم دون أن تعبأ بالعواقب.

وجدير بالذكر أن المعلمة حاولت تسميم زوجها سنة 2017، على إثر خلاف بينهما، ويعتبر تسميم الأطفال المرة الثانية لتلك الجريمة، على حد ما أورد القضاء الصيني.