تراند اليوم : الحكومة الجديدة.. من هو اللواء "محمود توفيق" وزير الداخلية؟

شمل التعديل الوزاري، الذي أٌعلن اليوم الخميس، وزارة الداخلية، إذ تم تعيين اللواء محمود توفيق، مدير جهاز الأمن الوطني، وزيرًا للداخلية، بدلًا من اللواء مجدي عبدالغفار.

تخرج اللواء محمود توفيق في كلية الشرطة في ثمانينيات القرن الماضي، وعمل بعدد من قطاعات وزارة الداخلية، حتى التحق بالعمل في قطاع أمن الدولة، وتدرج في المناصب، حتى شغل وكيل جهاز الأمن الوطني، وشغل منصب رئيس الجهاز قبل تكليفه بالوزارة.

ويُسمى توفيق بـ"ثعلب الداخلية"، نظرًا لكفاءته، وتمكنه من الإيقاع بأكبر عدد من العناصر الإرهابية، ولخبرته في التعامل مع الملفات الشائكة.

وجاء اختيار اللواء محمود توفيق، وزيرًا للداخلية، خلفًا للواء مجدي عبدالغفار، بعد نجاحه في الإيقاع بأكبر عدد من العناصر الإرهابية، المنضوية تحت عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، وبهدف تجديد الدماء في القطاع.

الوزير فى سطور..

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الاسم: محمود توفيق عبد الجواد قنديل

الوظيفة: وزير داخلية جمهورية مصر العربية

• تاريخ ومحل الميلاد: 3/8/1961 محافظة الجيزة.

• تخرج من كلية الشرطة عام 1982.

• مجالات العمل :- عمل بمديرية أمن القاهرة - ألحق بقطاع الأمن الوطنى وتدرج فيه حتى شغل مساعد الوزير للقطاع - حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 2016

- بتاريخ 14/6/2018 صدر قرار جمهورى بتعيينه وزيراً للداخلية .