تراند اليوم : أقل زيادة 255 جنيهًا.. اعرف مرتبك هيزيد كام حسب درجتك الوظيفية

أقر مجلس النواب، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، زيادات لبند الأجور والمعاشات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018-2019، تضمنت منح علاوتين، الأولى دورية تقدر بـ7% من الأجر الوظيفي، وعلاوة استثنائية، بقيمة مالية قطعية تضاف إلى الأجر الوظيفي.

كما أقر المجلس، زيادة الرواتب بمقدار 4 مليارات جنيه إضافية، بواقع 40 جنيهًا لكل فئة من الفئات الواردة فى بند الأجور، و600 مليون جنيه للمعاشات ليتم رفع الحد الأدنى من 125 إلى 150 جنيهًا، وبحد أقصى 626 جنيهًا.

وبحسب الإجراء الجديد، من المقرر أن تزيد مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 7% كعلاوة دورية من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 65 جنيهًا، إضافة إلى العلاوة الاستثنائية وتكون كالتالي:

- 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

- 190 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.

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- 180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.​

وينشر مصراوي من خلال السطور التالية، نسب الزيادات وفقا للعلاوتين على كل درجة وظيفية، وذلك للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وبحسب قانون الخدمة المدنية الذي أقر قبل نحو عامين، استبدل الأجر الأساسي بالأجر الوظيفي، والذي يتضمن نحو 75% من قيمة ما يتقاضاه الموظف، إضافة إلى أجر مكمل.

وقبل إقرار القانون، تراوح الأجر الأساسي لمرتبات الموظفين في حدود الـ 300 جنيه، لكنه وبحسب قانون الخدمة المدنية، فإن متوسط الأجر الوظيفي 3 أمثال الأجر الأساسي، حيث تراوح في حدود 1050 جنيهًا.

وبحسب مصدر حكومي شارك في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، فإن الزيادات الجديدة لكل درجة وظيفية ستكون كالتالي:

أولا حملة المؤهلات العليا:

- الثالثة ج - يكون الأجر الوظيفي 880 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 61 جنيهًا، وبالتالي ترتفع إلى الحد الأدنى وهو 65 جنيهًا، إضافة إلى 190 جنيهًا كعلاوة استثنائية، لتكون نسبة الزيادة وفق العلاوتين هي: 255 جنيهًا.

- الثالثة ب - يكون الأجر الوظيفي 895 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7 علاوة دورية هي 62 جنيهًا، وبالتالي ترتفع إلى الحد الأدنى وهو 65 جنيهًا، إضافة إلى 190 جنيها كعلاوة استثنائية، لتكون نسبة الزيادة وفق العلاوتين هي: 255 جنيهًا.

- الثالثة أ - يكون الأجر الوظيفي 910 جنيهات، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية ما يقارب الـ 64 جنيهًا، وبالتالي ترتفع إلى الحد الأدنى وهو 65 جنيهًا إضافة إلى 190 جنيها كعلاوة استثنائية، لتكون نسبة الزيادة وفق العلاوتين هي: 255 جنيهًا.

- الثانية ب - يكون الأجر الوظيفي 1020 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 71 جنيهًا، إضافة إلى 190 جنيهًا علاوة استثنائية، لتكون نسبة الزيادة وفق العلاوتين هي: 261 جنيهًا.

- الثانية أ - يكون الأجر الوظيفي 1035 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 72 جنيها تقريبا، إضافة إلى 190 جنيهًا علاوة استثنائية، لتكون الزيادة وفق العلاوتين هي: 262 جنيهًا.

- الأولى ب - يكون الأجر الوظيفي 1175 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 82 جنيهًا، إضافة إلى 190 جنيهًا علاوة استثنائية، لتكون الزيادة وفق العلاوتين هي: 272 جنيهًا.

- الأولى أ - يكون الأجر الوظيفي 1195 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 83 جنيهًا تقريبا، إضافة إلى 190 جنيهًا علاوة استثنائية، لتكون الزيادة وفق العلاوتين هي: 273 جنيهًا.

الوظائف القيادية:

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- المدير العام، يكون الأجر الوظيفي 1335 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 93 جنيهًا تقريبا، إضافة إلى 180 جنيهًا علاوة استثنائية،

لتكون الزيادة وفق العلاوتين هي: 273 جنيهًا.

- الوظائف العالية، يكون الأجر الوظيفي 1415 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 99 جنيهًا، إضافة إلى 180 جنيهًا علاوة استثنائية،

لتكون الزيادة وفق العلاوتين هي: 279 جنيهًا.

- الوظائف الممتازة، يكون الأجر الوظيفي 2065 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 144 جنيهًا، إضافة إلى 180 جنيهًا علاوة استثنائية،

لتكون الزيادة وفق العلاوتين هي: 324 جنيهًا.

ثانيا: الوظائف الكتابية والفنية - الحاصلين على مؤهل الدبلوم.

- الرابعة ب، يكون الأجر الوظيفي 845 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 59 جنيهًا، وبالتالي ترتفع إلى الحد الأدنى وهو 65 جنيهًا، إضافة إلى 200 جنيه علاوة استثنائية، لتكون الزيادة وفق العلاوتين: 265 جنيهًا.

- الرابعة أ، يكون الأجر الوظيفي 850 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 59 جنيهًا تقريبا، وبالتالي ترتفع إلى الحد الأدنى وهو 65 جنيهًا، إضافة إلى 200 جنيه علاوة استثنائية، لتكون الزيادة وفق العلاوتين: 265 جنيهًا.

- الثالثة ج، يكون الأجر الوظيفي 880 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 61 جنيهًا تقريبا، وبالتالي ترتفع إلى الحد الأدنى وهو 65 جنيهًا، إضافة إلى 190 جنيهًا علاوة استثنائية، لتكون الزيادة وفق العلاوتين: 255 جنيهًا.

- الثالثة ب، يكون الأجر الوظيفي 895 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 62 جنيهًا تقريبا، وبالتالي ترتفع إلى الحد الأدنى وهو 65 جنيهًا، إضافة إلى 190 جنيها علاوة استثنائية، لتكون الزيادة وفق العلاوتين: 255 جنيهًا.

- الثالثة أ، يكون الأجر الوظيفي 910 جنيهات، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 63 جنيهًا تقريبا، وبالتالي ترتفع إلى الحد الأدنى وهو 65 جنيهًا، إضافة إلى 190 جنيها علاوة استثنائية، لتكون الزيادة وفق العلاوتين: 255 جنيهًا.

- الثانية ب، يكون الأجر الوظيفي 1020 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 71 جنيهًا تقريبا، إضافة إلى 190 جنيهًا علاوة استثنائية، لتكون الزيادة وفق العلاوتين 261 جنيهًا.

- الثانية أ، يكون الأجر الوظيفي 1035 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 72 جنيهًا، إضافة إلى 190 جنيهًا علاوة استثنائية، لتكون الزيادة وفق العلاوتين 262 جنيهًا.

- الأولى ب، يكون الأجر الوظيفي 1175 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 82 جنيهًا، إضافة إلى 190 جنيهًا علاوة استثنائية، لتكون الزيادة وفق العلاوتين 272 جنيهًا.

- الأولى أ - أعلى مستوى وظيفي - يكون الأجر الوظيفي 1195 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 83 جنيهًا تقريبا، إضافة إلى 190 جنيهًا علاوة استثنائية، لتكون الزيادة وفق العلاوتين 273 جنيهًا.

ثالثا: الحرفية والخدمات المعاونة - بدون مؤهلات

- السادسة ب، يكون الأجر الوظيفي 835 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 58 جنيهًا تقريبا، وبالتالي ترتفع إلى الحد الأدنى وهو 65 جنيهًا، إضافة إلى 200 جنيه علاوة استثنائية، ليكون مجموع الزيادة وفق العلاوتين، 265 جنيهًا.

- الثانية أ - وهو أعلى مستوى وظيفي - يكون الأجر الوظيفي 1035 جنيهًا، وتكون نسبة الـ7% علاوة دورية هي 72 جنيهًا تقريبا، إضافة إلى 200 جنيه علاوى استثنائية، ليكون مجموع الزيادة وفق العلاوتين، 272 جنيهًا.​