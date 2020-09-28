شاهد: هكذا يتم التلاعب في عداد السيارة المستخدمة قبل بيعها

نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر فيه كيف يتلاعب البعض في عداد السيارة المستخدمة قبل بيعها، في إطار خداع المشتري بأن السيارة لم تسير إلّا مسافة محدودة.

وقام ناشر الفيديو بفك بعض أجزاء السيارة في القسم الأمامي للمركبة، وركب فيشة العداد ليكتشف أن هناك تغير في السرعة وخفض في عداد الكيلومترات التي سارتها السيارة.

وطالب أي شخص يرغب في اقتناء سيارة مستخدمة بأن يقوم بفك العداد حتى يطمأن أنها سليمة.

وبرر ناشر المقطع المرئي أنه فعل ذلك لتوضيح بعض الأمور الغائبة عن المستهلكين الذين يودون شراء سيارات مستعملة، محذرًا في بداية المقطع أنه سوف يتعرض لبعض الانتقادات بعد نشره هذا التوضيح.