إيهاب توفيق يكشف حقيقة ترشحه لمجلس النواب في مصر

أعلن المطرب المصري، إيهاب توفيق، اليوم الاثنين، عن ترشحه لانتخابات مجلس النواب المُقبل في مصر، مشيراً إلى الدعم الكبير من قِبل جمهوره.

وأوضح توفيق، في بيانا على حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام"، أن "بخصوص الصور والأخبار، التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية عن الترشح لمجلس النواب، الخبر جزء منه صحيح".

وأضاف المطرب المصري "لكن نظرًا لاتخاذ القرار في وقت متأخر، فلم يتم استكمال كل الأوراق اللازمة".

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وأكمل توفيق بقوله "كان أمس الموافق 26 سبتمبر 2020، هو آخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبة للترشح، ونظراً لضيق الوقت، وعدم استكمال المستندات اللازمه لم يتم الترشح". حسبما أورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

وفي الختام توجه توفيق بالشكر لكل الناس التي أرسلت لي وشجعتني على هذه الخطوة، ولكن للأسف لم تتم... خيرها في غيرها".