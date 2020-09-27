تراند اليوم : هيفا ترقص مع معتصم النهار وتستعين بالماجدة! – فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، مقطع فيديو قصير من أحد مشاهد مسلسلها (أسود فاتح) الذي يعرض حالياً عبر منصة (شاهد دوت نت).

ظهرت وهبي في المشهد ترقص برفقة الفنان السوري معتصم_النهار، وعلقت مستعينة بجملة من أغنيات الكبيرة ماجدة_الرومي وكتبت: (يسمعني حين يراقصني، كلمات ليست كالكلمات).

(أسود فاتح)، بطولة هيفا وهبي، روجينا، عمر السعيد، معتصم النهار، صبري فواز، شريف سلامة، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رانيا منصور، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

يرصد العمل حياة رانيا خطّاب (هيفا وهبي) التي تتبدّل وتنقلب رأساً على عقب، من الرغد والرفاهية إلى الهروب والصراع مع الغدر والخيانة والعداء لأقرب الناس إليها، بعد أن تُوجّه إليها اتهامات الفساد والقتل. هكذا تُخطط رانيا للعودة والإنتقام واستعادة حياتها التي سُلبت منها.