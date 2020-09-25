تراند اليوم : عمرو عبد العزيز يجسد شخصية "علاء بلكونة" فى فيلم "دعدوش"

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يستأنف الفنان الشاب عمرو عبد العزيز، الأيام القليلة المقبلة تصوير فيلم "دعدوش"، بعد توقف لفترة قصيرة، حيث يجسد عبد العزيز شخصية "علاء بلكونة"، الذى يمتلك مشروعا للعديد من التكاتك فى فيلم "دعدوش" مع النجم الكوميدى هشام إسماعيل. الفنان عمرو عبد العزيز أكد لـ"اليوم السابع"، أنه سعيد بالمشاركة فى هذا العمل الكوميدى الذى يجمع نخبة من الفنانين الشباب الكوميديانات فى موضوع يعتمد على كوميديا الموقف والفيلم بطولة هشام إسماعيل وميريهان حسين وكريم أبوزيد وأيمن أبو زهرة، وإخراج عبدالعزيز حشاد. وأشار عبدالعزيز أيضا أنه يعرض له حاليا على قناة الحياة 1 مسلسل "زواج بالإكراه" من تأليف أيمن مصطفى وإخراج إيمان حداد، وبطوله زينة وأحمد فهمى ومحمود الجندى ومحسن محيى الدين، وعمرو رمزى.

