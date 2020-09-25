تراند اليوم : أطعمة مفيدة للمفاصل... تعرفوا إليها!

أصبح من المعروف أن نمط الحياة مسؤول عن أمراض عدة. فعدم الحركة، زيادة الوزن، الضغط النفسي، طبيعة الطعام غير الصحي الذي نستمر على تناوله يوماً بعد يوم... كل هذه العوامل تؤثر في صحتنا.

ألم المفاصل من الأمراض المنتشرة حالياً، وأصبح مؤكداً أن هذا المرض لم يعد مرتبطاً بتقدم العمر. فيوماً بعد يوم، نشهد على شكاوى من صغار السن الذين يعانون صعوبة وألماً في حركة المفاصل. فمن هنا، يمكن أن نؤكد أن الطعام قد يكون سبباً مهماً في المحافظة على صحة المفاصل؛ فكما يؤدي دوراً سلبياً على صحتنا، يمكن للتغذية أن تكون دواء إيجابياً لبعض الأمراض.

ما هي الأطعمة المناسبة للمفاصل؟

١-السمك: أصبح من المعروف أن السمك يحتوي على دهون غير مشبعة مفيدة للجسم (w-3 و w-6). وهذه الدهون مفيدة جداً لصحة المفاصل والأربطة. كما أن السمك مصدر مهم لمضادات الأكسدة التي تحمي المفاصل من الالتهابات المتكررة. لذلك ننساه بتناول السمك على أنواعه مشوياً على الأقل مرتين في الأسبوع.

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٢-المكسرات النيئة: هي دهون غير مشبعة ايضاً، مفيدة للصحة. والمعروف أنها غنية بمضادات الأكسدة؛ ومنها اللوز النيء مثلاً الغني بالـVit E، الذي يحارب التهابات المفاصل ويحميها. من المهم تناول هذه المكسرات 3 مرات في الأسبوع بكميات معتدلة للمحافظة على الوزن.

٣-الشاي الأخضر: أكدت الدراسات الحديثة أن الشاي الأخضر يمكن أن يخفف من أعراض التهابات المفاصل وحتى بإمكانه أن يسكن الألم الناتج منه. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة وعلى البوليفينول (Polyphenols)، التي تؤثر إيجاباً على صحة المفاصل.

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٤-الأطعمة الغنية بالكالسيوم: الحليب، الأجبان، الألبان، بعض الخضار... والكثير من الأطعمة الأخرى غنية بالكالسيوم الذي يعد عنصراً مهماً للجسم. يساعد هذا المعدن في الحفاظ على عظام سليمة. كما أن الحليب ومشتقاته تؤمن البروتين الضروري للعضلات والأنسجة الداعمة للمفاصل، فننصح بتناولها بطريقة يومية.

٥-الفواكه الحمضية: هذه الفئة من الفواكه غنية بالـ Vit C مثل البرتقال، الليمون، الغريب فروت... وقد أثبتت الدراسات أهمية الـVitC في الوقاية من التهابات المفاصل، وحتى في حماية المفاصل والحفاظ عليها خصوصاً عند الأشخاص المصابين بترقق العظام.

بإختصار تضطلع التغذية بدور مهم في علاج ألم المفاصل؛ لذلك من المهم إدخال جميع المأكولات التي سبق وذكرناها لحماية المفاصل والحد من المشاكل.