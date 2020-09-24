تراند اليوم : عبور نادر لكوكب الزهرة أمام الشمس الأربعاء

عبور نادر لكوكب الزهرة أمام الشمس الأربعاء

وكالات - مشرق نيوز

يتوقع العلماء حدوث ظاهرة فلكية نادرة في السماء يوم الأربعاء. ففي صباح ذلك اليوم سيبدو كوكب الزهرة -وهو يعبر أمام قرص الشمس- على هيئة نقطة سوداء صغيرة.

ويطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم (عبور الزهرة)، وهي تشبه ظاهرة كسوف الشمس التي تنتج عن مرور القمر بين الشمس والأرض، ومن ثم حجبه ضوء الشمس إما جزئيا أو كليا لدقائق معدودة عن الأرض.

ويقول العلماء إن هذه الظاهرة تحدث مرتين كل 110 أعوام تقريباً، ويكون الفارق بين المرة الأولى والثانية ثمانية أعوام فقط.

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وقال المشروع الإسلامي لرصد الأهلة إن معظم أجزاء الوطن العربي سيشهد الظاهرة خصوصاً في الإمارات وعمان، غير أن مشاهدتها بالعين المجردة ستكون صعبة للغاية غرب الجزائر وفي المغرب وموريتانيا.

وينصح الخبراء باستخدام نظارات معتمة لمشاهدة الحدث نظراً لخطورة التحديق في قرص الشمس لفترات طويلة على البصر.

وكان آخر عبور للزهرة عام 2004، والجميع ينتظر حدوثه مجدداً بعد مرور ثمانية أعوام في 6 يونيو/حزيران الجاري.

وبعد مرور الزهرة بين الأرض والشمس الأربعاء المقبل فإن العبور الموالي لن يكون قبل 105 أعوام، أي في عام 2117.

ومن المعروف أن الزهرة هي ثاني أقرب كوكب للشمس يليه كوكبنا الأرض.

وكل الكواكب تدور حول الشمس في مدارات معينة، وعندما تلتقي الأرض والزهرة خلال الدوران على خط واحد أمام الشمس حينها يستطيع سكان الأرض رؤية كوكب الزهرة كأنه نقطة سوداء تمر أمام الشمس.