تراند اليوم : أسباب اختلاف رد فعل الفنانين على مقلب رامز جلال

القاهرة/ الخليج 365

أثار الفنان المصري رامز جلال، جدلاً كثيراً في برنامجه السنوي، حول إذا ماكان الضيوف على علم مسبق بطبيعة البرنامج أم لا.

حيث أنه في كل حلقة جديدة مع إستضافة نجم جديد، تنطلق الأحاديث والتعليقات حول رد فعل ضيف مقلب رامز وتتنوع طريقة استقبالهم لما يتعرضون له من تخويف ورعب ليتسائل الكثيرين حول تفسير ذلك.

وتكررت هذه الدعاوي كثيرا حول برنامجه هذا العام "رامز مجنون رسمي" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر".

وقال إستشاري متخصص في الصحة النفسية، د. محمد هاني، إن إختلاف طريقة إستقبال النجوم لمقلب رامز يعود لطبيعة الإنسان بالتعامل مع الصدمة، فهناك من يتعامل مع الصدمة ببرود جدا ولا يكون لديه قدرة على الكلام والاستيعاب، وهناك من يتعامل مع الصدمة بهستيرية أو يقول كلام خارج دون أن يشعر.

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وهذا ما أثبته محمد الشناوي لاعب الأهلي، حيث كان ثباته الانفعالي عالِ، وهو أمر طبيعي يتناسب مع شخصيته كحارس مرمى، بينما ظلت بسمة تصرخ بهستيرية، نظرا لطبيعتها الهادئة فأصابها المقلب بالصدمة.

وعن معرفة الفنانين بالمقلب مسبقا وهذا ماينعكس على رد فعلهم، قال هاني لـ"الوطن"، "حتى لو كانوا عارفين إن دة مقلب فبرضه هيلجأ الفنان إنه يمثل، وطبيعة استقباله للصدمة في التمثيل هترجع لطبيعة لشخصيته وطبيعة استقباله للصدمات.

وأوضح أن "فيه شخص هيكون متحفظ ومش عايز يتنازل عن حاجات معينة في شخصيته، أو إنه يسيب نفسه يقول ألفاظ معينة وفيه شخص تاني حتى لو عارف إن ده مقلب بيتعامل بعفوية، ويضحك الضحك الهستيري بيقول اي كلام، وفيه اللي بيصرخ، فيه واحد بيستقبلها ببرود ويعيش اللحظة زي ماهي، وكله تمثيل".