تراند اليوم : معمرة تبلغ 113 عاماً تهزم كورونا بمفردها

وكالات/ الخليج 365

تعافت عجوز إسبانية، تبلغ من العمر 113 عاماً، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث يعتقد أنها أكبر معمرة في البلاد.

والتقطت المعمرة ماريا برانياس العدوى داخل دار دار "سانتا ماريا دل تورا" للرعاية، التي تعيش فيها في مدينة أولوت شرقي إسبانيا، ثم حاربت الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي وحيدة معزولة بغرفتها.

وقالت الناطقة بإسم دار الرعاية، لفرانس برس "لقد نجت من المرض وهي في وضع جيد"، مشيرة الى أن أعراضا خفيفة ظهرت عليها.

واوضجت برس أن ماريا تشعر بالارتياح الآن، وأجرت فحصا الأسبوع الماضي كانت نتيجته سلبية".

اقرأ أيضاً

وتم عزل برانياس لأسابيع في غرفتها وهي تصارع الفيروس، مع السماح لموظف واحد فقط يرتدي ملابس واقية بزيارتها، وفق تقرير لقناة "تي في 3" الكتالونية تضمن لقطات لها.

ويمكن سماع برانياس في التقرير وهي تصف العاملين في دار الرعاية بـ"الودودين جدا والمتيقظين للغاية".

Advertisements

وعندما سألها موظف عن سر عمرها الطويل، أجابت برانياس بكل بساطة أنها فقط محظوظة كونها تتمتع "بصحة جيدة".

ولفتت المتحدثة الى أن دار "سانتا ماريا دل تورا" سجلت وفيات عدة مرتبطة بالفيروس خلال فترة تفشي الوباء.

وقالت روزا ابنة برانياس في التقرير إن والدتها "في حالة جيدة، وهي تريد أن تتحدث وتشرح وتفكر، لقد استعادت نفسها مجددا".

واعتبرت الصحافة الإسبانية في السنوات الأخيرة برانياس أكبر معمّرة في البلاد.

وولدت ماريا برانياس في 4 مارس 1907 في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، حيث كان والدها الذي يتحدر من شمال إسبانيا يعمل صحفيا.

وعادت في الحرب العالمية الأولى إلى إسبانيا على متن سفينة لتتزوج وتنجب ثلاثة أطفال وتنجو من وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي اجتاح العالم بين عامي 1918 و1919.

وتعد إسبانيا من البلدان الأكثر تضررا من جراء فيروس كورونا حيث تم تسجيل نحو 27 ألف حالة وفاة بكوفيد-19 حتى الآن، وفقا لأرقام وزارة الصحة.