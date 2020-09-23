شاهد.. لحظة لقاء أب بابنه المختطف منذ 40 عاماً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسن صيني عثر على ابنه بعد غياب ما يقارب الـ40 عاماً، ويظهر الفيديو لحظة التقاء الأب بابنه.

ووفق موقع "سبوتنيك"، أن بداية القصة تعود لعام 1982 وتحديدا في 12 مايو/أيار، حين غادر الأب، سو بينغدي، المنزل في زيارة لأحد الأقارب، تاركا باب المنزل مفتوحا وليتسلل أحد الغرباء خاطفا الطفل، جين شوي، والذي كان يبلغ من العمر في ذلك الحين سنتين فقط.

ومن تلك الليلة، تفاجأت الأم باختفاء طفلها، وبدأت رحلة المعاناة في البحث عن الطفل والتي استمرت لأربعين عاما.

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وجدير بالذكر، أن اضطر الأب البحث عن ابنه سيرا على الأقدام بين المدن والقرى وبمساعدة بعض الجيران، وذلك لمعاناته من الفقر.

وصرح لوسائل الإعلام المحلية بأنه سيستمر في البحث عن ابنه المخطوف، الأمر الذي دفع السلطات المحلية لإطلاق حملة بحث عن الولد باستخدام اختبارات الحمض النووي، ليتم العثور على شوي.

وشهد، يوم الخميس 17 سبتمبر/أيلول، لقاء الأب بابنه في مشهد مؤثر، وقال الأب "انتظرت هذه اللحظة منذ 38 سنة، لم أكن أعتقد أنني سأقابل أحفادي أيضا".