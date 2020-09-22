تراند اليوم : العثور على تابوت حجري وتماثيل من الأوشابتي بمنطقة آثار الغريفة بالمنيا في مصر

القاهرة/ الخليج 365

عُثر خلال تنقيبات البعثة الأثرية المصرية بمنطقة الغريفة الأثرية في مدينة تونة الجبل بمحافظة المنيا، على بئر للدفن بداخله تابوت من الحجر الجيري وعدد من تماثيل الأوشابتي.

وأوضح رئيس البعثة، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أن فريقه بدأ موسمه الرابع بإزاحة الرديم الموجود، مما أدى إلى العثور على بئر على عمق 5 أمتار، يوجد به تابوت مصنوع من الحجر الجيري وعليه مناظر تمثل أولاد حورس الأربعة في حالة جيدة من الحفظ، وبجانبه مجموعة من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفاينس.

وأضاف وزيري أن أعمال الفحص المبدئي أشارت إلى أن هذا الشخص هو جحوتي إم حتب من الأسرة الـ 26، وكان يشغل منصب عظيم الخمس والمشرف على العروش وأنه ابن حرسا ايست الذي كشفت البعثة عن التابوت الخاص به في موسم حفائرها الأول عام 2018.

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جدير بالذكر أن البعثة الأثرية العاملة بمنطقة الغريفة نجحت سابقا في الكشف عن العديد من المقابر العائلية التي تخص كبار كهنة الإله جحوتي وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا وعاصمته الاشمونين، و19 مقبرة تضم 70 تابوتا حجريا مختلفة الأحجام والأشكال وأثاثا جنائزيا, وفقا لروسيا اليوم.

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