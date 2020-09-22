تراند اليوم : طريقة تحضير طبق رول تشكين

المقادير

ثلاث وراك فراخ خالية من العظم

نصف كوب زيت

1 حبه فلفل احمر

1 حبه فلفل اخضر

1 حبه فلفل اصفر

1 بصلة متوسطة الحجم

1 جزرة متوسطة الحجم

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ملح - فلفل اسود - بهارات - مرقه دجاج - زعتر - روومارى

الطريقة

تغسل الوراك جيدا وتفرد وتتبل من الناحيتين بالملح والفلفل والبهارات والزعتر والروزماري ومرقه الدجاج.

يغسل الفلفل الاحمر والأصفر والاخضر والبصله والجزر ويقطع الي شرائح رفيعة ويشوح علي النار بمعلقة زيت

نأتي بالوراك المتبلة ونضع الخضار الذي تم تشويحه علي النار ونصع الحشو في نصف الورك ونلف الورك مثل الروول ويربط كل ورك بثلاث فتلات رباط من الاول ومن الاخر ومن النصف ثم تشوح الوراك في طاسه غير لاصقه بباقي الزيت

حتي يحمر من كل جانب ثم توضع في صنيه وتدخل الفرن لمدة 10 دقائق وتقدم مع بطاطس بيوريه او محمرة.