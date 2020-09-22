تراند اليوم : فيديو جوهرة الاباحي .. شاهد 8 مقاطع جنسية مسربة بطلها الشاب المصري خالد أحمد

سيطر فيديو جوهرة الاباحي على ترند محرك بحث قوقل، حيث تدور عمليات بحث مكثفة عن فيديو جوهرة الاباحي بشكل مهول من قبل الجماهير المصرية سيما وأن الشاب الذي ظهر مع جوهرة الروسية في المقاطع الجنسية هو شاب مصري يدعى خالد أحمد.

فعلى أنغام موسيقى هادئة وقبلات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جوهرة الروسية الاباحي مع الشاب المصري خالد أحمد، وهما يمارسان العلاقة الجنسية على مراحل متعددة، حيث وثق مقطع فيديو الراقصة جوهرة وهي تمارس الجنس مع عشيقها خالد.

ووفقا للفيديو الذي نشر على تويتر ، ساد الرقص الشرقي الراقصة الروسية جوهرة وخالد وهما بالثياب الداخلية فقط، ثم ليمارسا الجنس ويبدو أنهما كانتا وكأنهما في شبه غيبوبة، وبدتا كأنهما لا يخشيان الفضيحة، إذ أن الكاميرا الخاصة بالجوال كانت تتنقل عليهما بهدوء وبدون ارتباك، فيما كان خالد منسجماً بشكل كبير معها.

فقد عم مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اباحي للراقصة الروسية جوهرة وهي بثياب عارية برفقةالشاب خالد يتراقصون على اغنية ، الامر الذي خلف ضجة اعلامية كبيرة.

الفيديو الكامل لفضيحة جوهرة تم تداوله بكثرةعبر مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت التعليقات من رواد "الفيسبوك"، تحمل طابع السخرية كون الممثلة المعروفة تظهر في الفيديو عارية، لا ترتدي سوى الداخلية، ما اعتبره البعض أن الراقصة كانت بصحبة خالد في إحدى الشقق؛ حسبما وضح في أغلب التعليقات.

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حيث سيطرت فيديوهات جوهرة على ترند محرك بحث جوجل الشهير، ودفعت فيديوهات جوهرة مع خالد لخروج الاخير في تصريح صحفي قائلاً بأنه متزوج منها.

فيديو جوهره الروسية مع عشيقها خالد أحمد في داخل غرفة النوم، وتم تسريب فيديوهات إباحية للراقصة جوهرة مع شاب يدعى خالد أحمد، والتي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الشاب ليكشف علاقته بها وكيف تم تسريب هذه الفيديوهات.

وقال خالد أحمد-الشخص الذى ظهر مع جوهرة فى الفيديوهات- بأنه متزوج منها منذ فترة، موضحا عبر حسابه على إنستجرام أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورا وفيديوهات للذكرى.

وأكد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلى اتدمر وأمى بتموت بسبب الموضوع ده".

ولا تزال عمليات البحث المتواصل حول فيديو جوهرة بشكل مهول عبر محركات جوجل ، خصوصا بعد انتشار مقطع فيديو جوهرة وهي تتراقص بثياب شبه عارية.فقد عم مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جوهرة الفاضح وهي بثياب شبه عارية وهي تتراقص على اغنية ، الامر الذي خلف ضجة اعلامية كبيرة.فيديو جوهرة الراقصة مشاهدة وتحميل فيديو جوهرة الفاضح وقد انتشر فيديو جوهره بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وأحب الناس ما قدمته الراقصة ،وأحيت الراقصة الروسية جوهرة، مساء أمس الجمعة، حفلا ضخم، بإحدي المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي.

وظهرت جوهرة وهي ترقص علي أغنية “يخربيتك ياكيف” للفنان أميرعيد، والفنان الشعبي طارق الشيخ، وسط تفاعل وتصفيق حاد من الجمهور.