تراند اليوم : فديوهات جوهره ..+18 فيديوهات جوهره الثلاث المسربة "جديد" فيديو جوهرة المسرب كامل HD فيديو جوهرة تويتر

مشاهدة وتحميل فديوهات جوهره أثارت مقاطع فيديو جوهرة مع الشاب المصري خالد أحمد جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من السخط والتذمر الواسع من قبل الجماهير، أظهرت فيديوهات جوهرة الروسية الشاب خالد وهو يمارس الجنس معها ، وجرى تصوير الفيديو من خلال كاميرا هاتفه الشخصية، التي قام أحد أصدقائه فيما بعد بنشرها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أن فيديو جوهرة المسرب أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها برفقة شاب وهي تمارس حركات تخل بالحياء، حيث أظهر فضيحة الراقصة جوهرة الراقصة وهي ترقص بملابس شبه عارية وسط مجموعة من الناس ، لتدخل مع شاب وتبدأ بالرقص له بفستان أخضر اللون.

وقد انتشر فيديو جوهره بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وأحب الناس ما قدمته الراقصة ،وأحيت الراقصة الروسية جوهرة، مساء أمس الجمعة، حفلا ضخم، بإحدي المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي.

وظهرت جوهرة وهي ترقص علي أغنية “يخربيتك ياكيف” للفنان أميرعيد، والفنان الشعبي طارق الشيخ، وسط تفاعل وتصفيق حاد من الجمهور.

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وكشف خالد أحمد، الشخص الذى ظهر مع جوهرة فى الفيديوهات بأنه متزوج منها منذ فترة، موضحا عبر حسابه على إنستجرام أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورا وفيديوهات للذكرى.

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وأكد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلى اتدمر وأمى بتموت بسبب الموضوع ده".