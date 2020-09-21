الكويت.. تفاصيل استدعاء الفاشنيستا جمال النجادة للنيابة العامة

أصدرت النيابة العامة في الكويت، يوم أمس الأحد، حكماً يقضي بإلقاء القبض على الفاشنيستا (مصممة الأزياء) جمال النجادة، وذلك بعد إساءتها للنيابة العامة في تسجيل صوتي منسوب لها.

وتم إصدار أوامر الضبط بعد اتهام الفاشنيستا بالإساءة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية بمقطع صوتي منسوب لها انتقدت فيه ملاحقة النيابة العامة للمشاهير، على خلفية التحقيق معها ومع مجموعة من المشاهير بقضية غسيل الأموال وتضخم الحسابات.

وانتقدت الفاشنيستا في المقطع المتداول ملاحقة النيابة لها وللمشاهير الآخرين، قائلة: ”إنهم لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات“، وفقا لقولها.

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يذكر أن النجادة من بين المشاهير الذي خضعوا للتحقيق في الأسبوعين الماضيين، بعد استدعاء مجموعة من المتهمين بغسيل الأموال للنيابة العامة للتحقيق معهم، ليتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات من التحقيق بكفالات مالية متفاوتة. كما اورد موقع "إرم نيوز".

وكانت قد شملت الدفعتان (مريم رضا، فرح الهادي، دانة الطويرش، حليمة بولند، جمال النجادة، نهى نبيل، عهود العنزي، فوز الفهد، شفاء الخراز، إضافة إلى مشاري بويابس، يعقوب بو شهري، وزوج نهى نبيل).

وجدير بالذكر أن تهمة غسيل الأموال تعتبر مخالفة لقانون حماية المستهلك، وذلك بسبب عدم توافر التراخيص القانونية المطلوبة.