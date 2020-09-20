دعوى ضد فيسبوك والسبب كاميرات انستغرام!

قُدمت دعوى قضائية ضد منصة فيسبوك، لاتهام الأخيرة بتشغيل كاميرات حسابات انستغرام دون علم المستخدمين.

وأقامت مستخدمة لتطبيق "انستغرام" دعوى قضائية هذا الأسبوع على شركة "فيسبوك" لاتهامها بـ"التجسس" على المستخدمين.

وقالت بريتني كونديتي، صاحبة الدعوى القضائية، بنص الدعوى المرفوعة أمام محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية بالولايات المتحدة: "انستغرام كان يجمع بيانات ثمينة وقيمة عن مستخدميه، والتي لم يكن ليصل إليها سوى من خلال تشغيل الكاميرات عن قصد".

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وتابعت كونديتي: يستطيع انستغرام الوصول لبيانات "شديدة الخصوصية" عن مستخدميهم، بحسب موقع "دويتشه فيله"، الألماني، وفقا لوكالة وفا.

من جانبها، نفت شركة فيسبوك الادعاء وأرجعت ما لاحظه عدد من المستخدمين إلى "خلل" تسبب في تنبيه المستخدمين بشكل خاطئ من أن تطبيق انستغرام يستخدم الكاميرات بهواتف آيفون.

وبحسب موقع "اندبندنت"، لاحظ عدد من مستخدمي انستغرام أثناء استخدامهم للتطبيق، خلال شهر يوليو/ تموز، أن الرمز الخاص بخدمة FaceTime على هواتفهم كان يحمل اللون الأخضر، وهو ما يعني أن الكاميرا كانت تعمل دون علمهم.