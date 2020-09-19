SHAHID فيديو رانيا يوسف كامل .. video فيديو رانيا يوسف whatsapp فضيحة رانيا يوسف وخالد يوسف فيديو HD...

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نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي عبر تويتر بيان صحفي بخصوص الفيديو المسرب لها مع خالد يوسف قائلة "يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسئ لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات، وأنه لن يتم الاستهانة مع اي شخص او جهة يساعد بنشر اي مواد مسيئة وكاذبة، وسيتم محاسبته قانونيا.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية ،ضجت بفيديو مسرب يدعى أنه للفنانة المصرية رانيا يوسف وخالد يوسف صباح الخميس.

حيث قامت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر بنشر فيديو الجديد المسرب للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف بشكل كبير.

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حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو ، ومطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج .

هذا ويعتذر لكم موقعنا "دوت الخليج" عن نشر هذا الفيديو للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف لما يتضمنه الفيديو من مشاهد مخلة باآداب .