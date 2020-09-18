شكرا لبحثكم عن خبر المشعل يهاجم سعوديات بعد بحثهن عن حساب زوجته لتحريضها عليه برسالة " راجعي حساباتك " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجم الإعلامي والمذيع السابق على المشعل، فتيات سعوديات بعد بحثهن عن حساب زوجته الأجنبية " جاكي " الكندية لتوصيلها رسالة مفادها أن الرجل العربي والسعودي تحديداً ضد المرأة " فأنتبهي على روحك وراجعي حساباتك ".

واستشاط المشعل غضبا بسبب ما فعلته هؤلاء الفتيات، مما دفعه للرد عليهن، قائلا:" إلا الدناءة أعيت من يداويها ".

وأضاف المشعل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلا:" تفضلوا شوفوا بعض من الفتيات السعوديات بحثوا عن حساب زوجتي لين وصلوا له واتفقوا أن يوصلون رسالة لها مفادها أن الرجل العربي والسعودي تحديداً ضد المرأة فأنتبهي على روحك وراجعي حساباتك.