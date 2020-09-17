تراند اليوم : الصورة المعيبة التي أدخلت سما المصري إلى السجن

دخلت الرقاصة المصرية سما_المصري إلى السجن وحُكم عليها لمدة ٣ سنوات قبل ان يُخفض الحكم إلى سنتين.

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خلال المحاكم كانت سما تقول إنها بريئة من كل التهم، وإنها لم تفعل شيئًا يستحق سجنها ووضعها في سجن القناطر.

اليوم، وصلتنا صورة من تطبيق Loop التي كانت تطلب من جمهورها الدخول إليه، وكانت ترتدي فستانًا قصيرًا دون ملابس تحتية.

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الصورة أظهرت عورتها، وكي لا يُقال إنها فوتوشوب وصلنا الفيديو أيضًا لكننا لن ننشره، ونكتفي بلقطة معيبة منه.

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