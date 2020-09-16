تراند اليوم : أحمد حلمي يكشف كواليس زواجه من منى زكي

تحدث الفنان المصري، أحمد حلمي، خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC، عن تفاصيل ارتباطه بزوجتة النجمة منى زكي.

وقال حلمي للإعلامية يونس: "كلمت منى، فقالتي بابا مسافر، فممكن تكلم أخويا، فكلمت أخوها فكان رده تمام بس لما يرجع والدي من السفر، ولما رجع حمايا الله يرحمه من السفر، قلتله يا دكتور علي (أنا كذا كذا)، وهو راجل جميل جدًا ومتفهم، ومسألنيش على فلوس ولا معاك إيه، سوى كونه أدرك مدى حبي ليها وحبها ليا، وتخيلت المقابلة قبل ما أروح أقابله يقولي إطلع بره البيت".

وأضاف الفنان حلمي خلال اللقاء: "حمايا قالي، عايز منك وعد رجالة إنكم متتقابلوش برة البيت، وأهلا بيك في البيت في أي وقت، وممكن تخرجوا مع بعض بشرط يكون معاكم أصدقاءكم مش لوحدكم، وأنا بقعد سنة في السفر وهرجع، ومطلبش حاجة مني، غير إنه قالي، سنة وهرجع وأشوفك عملت إيه؟".

وتابع: "ماكنش معايا فلوس وماكنتش عارف أعمل إيه وقتها، وجالي إعلان لشركة إتصالات أقدمه مع محمد سعد، وحمايا كان قايلي على رقم للشبكة زي ولاد خالتها تقدر بـ 40 ألف جنيه، ولما حصلت على الرقم ده من الإعلان ، خدتهم ركنتهم على جنب لحد ما يجي حمايا من السفر".

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والجدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمي والفنان منى زكي، تزوجا منذ 18 عاما، وأنجبا 3 أبناء هم "لي لي"، و"يونس" و"سليم". كما اورد موقع "مصراوي".

ومن جهة أخرى كشف الفنان حلمى، أنه يحضر فى هذه الفترة لفيلم جديد، كما يتم التجهيز لمسلسل لموسم رمضان 2021، ولكن ما زالت تلك المشاريع فى مرحلة التحضير.