تراند اليوم : شاهد: فضيحة هدير الهادي الفاضحة وهي عارية تشعل مواقع التواصل - راقصة التيك توك

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بجمهورية مصر العربية، بمقاطع وصور مخلة وخادشه للحياة، لراقصة التيك توك هدير الهادي بتزامن مع اولى جلسات محاكمتها من قبل النيابة العامة المصرية.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن السلطات المصرية القت القبض على الراقصة هدير الهادي بعد بثها العديد من الفيديوهات الخادشة للحياة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستغلاله بنشر محتوى غير اخلاقي والحث على الفسق والفجور.

وأفادت صحيفة اليوم السابع المصرية، بان الراقصة الهادي كانت تعمل فيديوهات اباحية مقابل الاموال لرجل سعودي من خلال بعث فيديوهات مقابل المال، مما اثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي .

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وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من الفنانين بجمهورية مصر العربية السلطات بعدم الافراج عنها والقاء عليها العقوبات الكبيرة لمنع تكرار مثل ذلك لأنها تتنقي مع القيم والعادات المجتمعية المصرية.

وقامت راقصة التيك توك هدير الهادي قبل القبض عليها بنشر فيديوهات خارجة عن القانون وخادشة للحياة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، مما أدي الى مطالبة العديد من المواطنين بحذ مثل ذلك القنوات لنها تحث على الفجور.

الجدير بالذكر ان الراقصة التيك توك هدير الهادي تبلغ من العمر 23 عامًا، فهي من مواليد العام 1997، حيث تم القاء القبض عليها في شقتها التى استجرتها من خلال بيع فيديوهات لرجل سعودي وفق التحقيقات المحكمة المصرية.