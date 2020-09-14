تراند اليوم : ارطغرل الحلقة ١٠١ .. موقع النور أرطغرل الحلقة ١٠١ يوتيوب : قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة ١٠١ أونلاين

متابعات/الخليج 365/ أحداث أرطغرل ١٠١ الجزء الرابع بجودة عالية ينقلقها موقع النور ، مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع يتناول حياة أرطغرل والد عثمان مؤسس الدولة العثمانية، يواصل تحطيم الأرقام القياسية من حيث معدلات المشاهدة، التي ترتفع تدريجيا مع عرض كل حلقة جديدة على شاشة “TRT1”.

ويحكي المسلسل قصة أرطغرل بن سليمان شاه، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، الذي كان له الفضل في مواجهة الروم والمغول، والتأسيس لقوة العثمانيين ووضعهم حجر الأساس لبناء الدولة العثمانية. وتدور أحداث المسلسل في القرن الثالث عشر. ويلعب دور البطولة في المسلسل الممثل التركي الشهير “انغين ألتان دوزياتان”.

ويتميز المسلسل بجودة عالية في الإنتاج والإخراج، وجعل المؤثرات الموسيقية تتناسب مع الأجواء التاريخية التي تطغى على المسلسل.



قصة المسلسل

تدور أغلب أحداث المسلسل بين ولايتي حلب وأنطاكية في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، ففي الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان إلى المنطقة، كان المغول والروم يتنازعان عليها.

وكما اليوم، كان الدين الإسلامي يعاني الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر. وكان العالم بانتظار قائد بطل. حيث ظهر أرطغرل متحديا كل الظروف.

وفي ذلك الوقت بدأ أرطغرل بن سليمان شاه، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر عليها مع قبيلته المكونة من 400 خيمة لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من مواجهة الخطر وقلة الأمان والبحث وعدم الاستقرار، وكانت الإمبراطورية الرومانية والمغولية أكبر أعدائه، وفي وقت انحسار الآمال واليأس، جابه أرطغرل كل تلك المصاعب وانتصر على أعدائه بالعزم والصبر والذكاء ليهدي قبيلته أرضا تستقر فيها. منهيا بذلك معاناتهم الطويلة. وليصبح بذلك الرجل الذي غيّر خارطة العالم ببنائه لأسس الإمبراطورية العثمانية التي انتشرت في قارات العالم القديم الثلاث.

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فبعد مضايقات المغول لقبيلة “كايي”، تبدأ معاناة القبيلة من الفقر والبرد في الشتاء القارس، فتترك القبيلة مكانها وتتوجّه إلى ولاية حلب بناءً على اقتراح “غون دوغدو” الابن الأكبر “لسليمان شاه” حيث يمنحهم والي المدينة “العزيزي” قطعة أرض حدودية في ولاية أنطاكية.

وتبدأ المخاطر تحيط بقبيلة “كايي” في أرضها الجديدة، مع تدخل أرطغرل لإنقاذ عائلة مسلمة من الرومان ليكتشف لاحقا أن تلك العائلة تتبع لسلالة السلاجقة الحاكمة.



يعرض المسلسل صراعات أرطغرل مع الخونة والجواسيس والمحاربين الأشداء، في رحلة محفوفة بالخطر والخديعة والألم. كما يرصد من جهة أخرى الصداقة والتضحية والإيثار والشجاعة والجرأة والحب.

فترة التحضير

بدأ كادر العمل تحضيراته منذ شهر أيار/ مايو من العام الماضي، خضع الممثلون فيها لدورات تأهيلية في ركوب الخيل ورماية السهام واستخدام السيف بشكل منتظم لمدة 3 أشهر. تحت إشراف أشهر المدربين في تربية الخيول وفنون القتال من كازاخستان “جنكيز خان”.