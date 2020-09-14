تراند اليوم : موقع النور ارطغرل 101 ؛؛ موقع النور ارطغرل الحلقة 101 ؛؛ قيامة أرطغرل الجزء الرابع الحلقة 101 موقع النور مترجم

متابعات/الخليج 365/ يتابع مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع الحلقة 101 عرض أحداث سيرة حياة الغازي ارطغرل ، وتدور أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 101 بين ولايتي حلب السورية وأنطاكيا يوم كان العالم مقسماً لأمبراطوريات، فيسرد مسلسل قيامة أرطغرل في الموسم الخامس نزاعات قبائل التركمان التركية مع المغول والبيزنطين تارة ،وتارة أخرى يعرض مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 101 حول فتوحات أرطغرل في ظل المشاكل التي كان يعاني منها المسلمون في القرن الثالث عشر الميلادي.

و من جديد مع مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 101 الحلقة الجزء الرابع مع الترجمة، نقدم لكم مشاهدة المسلسل التركي قيامة أرطغرل الحلقة 101 الموسم الرابع الحلقة 101 مترجم اون لاين يوتيوب مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 101 الجزء الرابع 4 مترجمة .تدور احداث الحلقة الرابعة 101 من مسلسل قيامة أرطغرل في مزيد من التشويق حيث انا قصة مسلسل قيامة أرطغرل 4 هو مسلسل تركي يعود الجزء الرابع من المسلسل الاكثرة شهرة التاريخي التركي في مزيد من الاثارة والتشويق وهو مسلسل تاريجي تركي يعود احداثه في القرن 13 ميلادي ويرض سرة الغازي ارطفوال بن سليمان حيث تعود الحداثه فمن الوقائع الدرامية غير التاريخة ومن وحي الخيال .

ابطال مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع المترجم

اقرأ أيضاً

إنجين ألتان , إسراء بليجيتش , سردار جوكهان ,عثمان سويكوت , جنكيز جوشكون , نور الدين سونماز ,باريش باغجى , سيردار دينيس ,

Advertisements

مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع

يعرض مسلسل قيامة أرطغرل كل اربعاء في تمام الساعة 10 مساء علي قناة TRT1 بتوقيت السعودية ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون

تردد قناة عرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع

تردد قناة TRT1 11470

في أحداث ارطغرل 101 الجزء الرابع يسيطر بهادير على القبيلة بالقوة ويضرب صليهان مما يفقدها وعيها ، أرطغرل يغضب غضباً شديداً عند سماعه بالامر،فيجتمع بجنوده ويقول لهم أن المعركة القادمة تمهد الطريق لفتح قلعة القسطنطينية.

ارطغرل يقول أن هدفه ليس فقط القسطنطينية من معاركه بل تحرير العالم باكمله.