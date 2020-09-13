تراند اليوم : ابنة هيفا وهبي: لم أنحرم من حنان الأم

أجرت زينب_فياض اللقاء الصحافي الأول لها عبر برنامج ET بالعربي، وتحدّثت عن حياتها الشخصية وعن ابنتيْها.

سألها المذيع عبر مداخلة هاتفية، ما اذا كانت حُرمت من حنان أمها الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي وتعوّض كل شيء مع ابنتيْها؟

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وأجابت زينب: “ان المثال الذي يقول ان فاقد الشي لا يعطيه غلط تمامًا.. عوّضت ابنتي بكل شيء وهما كل حياتي، لم أُحرم من أي شيء في طفولتي الحمدالله”

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زينب تعتبر همّتها التي ربّتها حين تركتها هيفا لأجل الفن، أمّها الحقيقية وعوّضتها عن كل الحنان المفقود أو الحضن الصادق.