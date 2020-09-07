تراند اليوم : انهيار سما المصري: حياتي اتدمرت

أمرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأثنين، بتعديل حكم حبس سما المصرى 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنية، للحبس سنتين وبقاء غرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

سما انهارت بعد اصدار الحكم:

(حياتى ادمرت حرام عليكم، والله مظلومة، أنتوا بتعملوا فيا كده ليه).

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كما تعرضت لحالة من الإغماء، فيما نقلت قوات الأمن المتهمة لمحبسها بسجن النساء داخل عربة الترحيلات.

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يأتي هذا بعدما قضت الدائرة الأولى في المحكمة الاقتصادية، في القضية الأول، بمعاقبة سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور، ومازالت تنظر أمام محكمة مستأنف.